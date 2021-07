[Avis d'expert] Le dividende, frein au développement de l’entreprise ou moteur d’une croissance durable ?

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Esker DR Emmanuel Olivier, directeur général d’Esker.

Le dividende, c’est mal! Depuis toujours, l’actionnariat est frappé du sceau de la suspicion: une entreprise qui verse des dividendes serait une entreprise à court d’idées d’investissements, ne sachant plus quoi faire de son cash. Pire: le dividende pillerait l’entreprise et ses salariés au profit de ses actionnaires et freinerait son développement en favorisant la rentabilité immédiate.

Pourtant, les encours des fonds ESG ont triplé entre 2018 et 2021, et l’écart entre les flux dans les fonds non-ESG et ESG s’est considérablement creusé à la faveur de ces derniers. C’est à se demander si l’avènement des critères ESG dans la performance des entreprises ne réhabiliterait pas, paradoxalement, le versement de dividendes aux actionnaires. Ne serait-il pas opportun, alors que la saison des assemblées générales bat son plein, de changer de regard sur ce mode de rétribution? Et si le dividende, au lieu de refléter le pire du capitalisme, était en fin de compte un marqueur essentiel d’une véritable stratégie de croissance à somme positive?

Le dividende, instrument incontournable d’une stratégie long terme

Si Keynes affirmait qu’à long terme, nous sommes tous morts, construire une entreprise viable et durable prend du temps. Or, le temps est l’ennemi de la rentabilité et l’allié du risque. Pourtant, la course aux résultats à court-terme incite les entreprises à prendre des risques opérationnels qui défavorisent la qualité de leur service et leur résilience.

Une croissance positive est alors avant tout une croissance durable. Elle résiste aux crises et ne cherche pas à tout prix la loterie de la plus-value. Si Toyota résiste mieux que ses concurrents aux tensions actuelles sur les approvisionnements, c’est, en entre autres, parce que le constructeur est capable de faire des concessions sur le principe d’optimisation des stocks à tout prix. Des concessions court terme qui créent de la valeur long terme.

Dans ce contexte, demander un investissement à long terme avec les risques encourus, sans rémunération juste des actionnaires, revient tout simplement à se bercer d’illusions. Or, sans investissement continu, pas de croissance, pas d’entreprise solide et pas d’ETI performante. En cela, nous avons certainement beaucoup à apprendre de l’Allemagne, qui, sans stigmatiser le dividende, abrite un vivier très dynamique d’entreprises. Lesquelles, pour être familiales, n’en sont pas moins des leaders mondiaux dans de nombreux secteurs.

Pas de croissance durable sans écosystème vertueux

Par ailleurs, la croissance durable implique des relations de qualité avec son écosystème – incompatibles avec une approche cynique et court-termiste. L’exemple de Toyota nous le démontre: le temps des relations féodales entre un donneur d’ordres et ses sous-traitants a atteint ses limites. Il faut inventer un autre modèle plus responsable, plus résilient, plus respectueux des hommes et de leurs territoires.

Les réseaux d’entreprises interdépendantes sont plus forts que les mastodontes et aucune entreprise ne peux s’affranchir de sa responsabilité vis-à-vis de ses fournisseurs et de ses clients. Au cœur sa crise, les Chantiers de l’Atlantique se sont fait une priorité de payer leurs fournisseurs rubis sur l’ongle. Car sans ses 4 000 partenaires, pas de bateau livré et pas de reprise!

Or, construire des réseaux interdépendants prend fondamentalement du temps. Et là encore, la rémunération juste et régulière des actionnaires, par les dividendes, leur permet de renoncer à cet enrichissement immédiat et ainsi construire une entreprise et un écosystème plus performants. Mais encore faut-il être patient!

Construire les fondations d’un futur collectif

En fin de compte, il n’est plus possible de penser une structure hors de son environnement, ni de l’exonérer de son devoir d’apporter une contribution positive à la société. Là encore, le dividende joue un rôle concret. Si les entreprises assurent des versements réguliers, alors les investisseurs-citoyens peuvent, en les finançant, construire une partie significative de la rémunération qu’ils toucheront à la retraite. D’autre part, la rémunération des actionnaires sur le long terme les incite naturellement à favoriser une utilisation raisonnable des ressources. Dans cette perspective, le dividende est bien la pierre angulaire d’un futur commun, dans lequel chacun trouve son compte.

Bien entendu, la réalité est qu’il s’agit avant tout d’un outil et, comme tout outil, il peut être utilisé à des fins plus ou moins vertueuses. Comme souvent, tout est affaire de mesure et d’équilibre. Encore faut-il valoriser ces qualités qui ne sont pas de prime abord enthousiasmantes, mais sans lesquelles il n’y aurait pas d’écosystème harmonieux et efficient. Aujourd’hui, on gagne ou on perd ensemble. Et dans cette logique, valoriser dans une juste mesure l’apporteur de capitaux, lui offrir une vision durable de sa rémunération fait partie de la réussite collective. Une vision pas si amorale qu’il semblait au départ…

Emmanuel Olivier, directeur général d’Esker

Les avis d'experts sont publiés sous l'entière responsabilité de leurs auteurs et n'engagent en rien la rédaction de L'Usine Nouvelle.