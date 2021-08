[Avis d'expert] Le dépôt de marques en Chine gagne en transparence

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite Nathalie de Quatrebarbes, avocate au barreau de Paris, fait le point sur la plate-forme européenne TMView, qui recense désormais les marques chinoises. © D.R.

Bonne nouvelle pour les européens qui souhaitent s'implanter en Chine, la transparence sur les marques est désormais plus grande sur ce marché. Plus de 32 millions de marques chinoises sont en effet, désormais accessibles depuis la plate-forme TMView [1] de Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

L’EUIPO est notamment chargé de la gestion des marques de l’Union européenne (dépôt, enregistrement, annulation, etc.). Il met en outre gratuitement à disposition de nombreux outils destinés à faciliter les démarches. La base de données TMView est l’un d’eux. Elle permet aux internautes de rechercher l’existence de marques antérieures à celles qu’ils envisagent de déposer. C'est particulièrement important puisque le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire au dépôt envisagé peut, dans certaines conditions, en obtenir la nullité.

L’apport de ces marques chinoises est intervenu dans le cadre d’un accord signé le 25 septembre 2020 [2] entre l’EUIPO et son pendant chinois, le Cnipa (administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle). Cette opération prend forme dans le cadre d’un programme de l’Union européenne nommé IP Key China. Il est destiné à renforcer la coopération avec la Chine en matière de propriété intellectuelle, afin d’améliorer les échanges entre ces territoires et le développement des investissements [3]. L’EUIPO serait le premier office avec lequel le Cnipa accepterait de partager ses données de marques.

Une base de données pour une recherche d’un signe auprès de plus de 75 offices

La plate-forme TMView compte désormais plus de 95 millions de marques. Au total, 75 offices ont accepté que les titres dont ils assurent la gestion soient inclus dans cette base de données. On y trouve notamment des marques de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (Oapi), de l’office des États-Unis (USPTO), du Japon (JPO), du Brésil (Inpi), de la Nouvelle-Zélande (Iponz), d’Israël (ILPO), de la Fédération de Russie (Rospatent), de la Tunisie (INOPRPI), et bien d’autres encore. Ces marques sont disponibles gratuitement et traduites dans de nombreuses langues, notamment en français et en anglais.

L’entreprise qui souhaite déterminer si le signe qu’elle envisage de déposer dans plusieurs pays étrangers fait d’ores et déjà l’objet de droits de marques trouve ici un outil fortement intéressant. De manière schématique, elle pourra identifier l’existence de marques antérieures portant sur un signe identique avant de commander une recherche d’antériorités. Cela pourra notamment l’aider à faire un premier tri entre différents signes qu’elle envisage d’utiliser.

Effectuer cette recherche préliminaire ne dispense toutefois pas de faire réaliser une recherche d’antériorités plus complète. Outre le fait que la base TMView ne peut être considérée comme exhaustive, car il existe souvent un délai entre le dépôt de la marque et sa publication sur la base, seule une recherche de marques à l’identique y est possible. Or, d’autres signes peuvent faire échec à un projet de dépôt, par exemple les marques antérieures similaires évoquées ci-dessus, les dénominations sociales… Enfin, au-delà d’assister l’entreprise dans la réalisation d’une recherche plus complète, un conseil peut parfois l’aider, éventuellement avec l’aide de correspondants étrangers, à mettre en place une stratégie destinée à limiter certains des risques que présentent les droits antérieurs identifiés.

Ce qu’il faut retenir

Depuis le 19 mai 2021, 32 millions marques chinoises sont gratuitement accessibles, notamment en français, depuis la plate-forme européenne TMView de l’EUIPO.

TMView permet une première recherche d’antériorités sur plus de 95 millions de marques.

Cet outil pourra aider à sélectionner le signe sur lequel une recherche d’antériorités plus complète sera effectuée.

Par Nathalie de Quatrebarbes, avocat au barreau de Paris

Les avis d'experts sont publiés sous l'entière responsabilité de leurs auteurs et n'engagent en rien la rédaction de L'Usine Nouvelle.

-------------

[1] https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview

[2] https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/news/-/action/view/8301983

[3] https://ipkey.eu/en/china/about-ip-key ; https://ipkey.eu/sites/default/files/ipkey-docs/2019/ANNEX-9_IPKey-China.pdf