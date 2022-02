[Avis d'expert] La surenchère sur les investissements que se livrent Intel et TSMC va s’arrêter... pour un temps

En 2020, le représentant d’un fonds activiste actionnaire d'Intel avait demandé que les activités de conception et de production soient séparées et ces dernières cédées. En janvier 2021, peu de temps après son retour chez Intel, qu’il avait quitté dix ans auparavant, le nouveau PDG Pat Gelsinger dévoilait à l'inverse un plan de 20 milliards de dollars pour redresser la situation. Ce plan comprenait notamment la construction de deux nouvelles usines aux États-Unis, pour un coût de 10 milliards de dollars chacune, afin de développer la capacité de production du groupe. Il prévoyait également la fabrication de composants pour des tiers qui en auraient réalisé la conception eux-mêmes. Intel se positionnait donc également en tant que fondeur, devenant ainsi un concurrent direct de TSMC.

10, 20, 100 milliards de dollars...

Peu après l’annonce d’Intel dans une lettre adressée à ses clients, le président de TSMC, premier fondeur mondial, leur demande d’accepter des prix plus élevés pour lui permettre d’investir 100 milliards de dollars sur trois ans afin d'augmenter les capacités de production et de développer les gravures inférieures à 7 nm.

Résultat, TSMC annonce à ses clients une suspension des réductions de prix pour quatre trimestres, alors qu’habituellement ceux-ci baissent au fur et à mesure de l'entrée des produits en production de masse. Selon la presse taïwanaise, TSMC envisage de construire deux unités de production de semi-conducteurs dans le sud de l’île à Kaohsiung. La production doit débuter en 2024 et livrer les processeurs demandant la plus grande finesse de gravure, comme ceux d’AMD, de MediaTek, de Nvidia… Cette unité pourrait également produire des puces pour Intel.

TSMC, qui a investi 17,24 milliards de dollars dans ses usines en 2020, a aussi dépensé environ 30 milliards de dollars en 2021 et prévoit 40 milliards de dollars en 2022. Ces sommes ont l‘air de surprendre beaucoup les commentateurs, mais à y regarder de plus près, elles correspondent, au total, à l'enveloppe de 100 milliards de dollars sur trois ans qui avait été annoncée.

Côté Intel, les annonces d’investissements se poursuivent également. L'objectif : étendre les capacités de production. Le champion américain des semi-conducteurs, numéro un mondial des processeurs, a annoncé le 21 janvier 2022 l’intention de créer un nouveau site industriel dans l’Ohio, qui pourrait comprendre à terme huit unités de fabrication de puces, soit la plus grosse usine de semi-conducteurs au monde. L'enveloppe totale pourrait atteindre 100 milliards de dollars sur dix ans, avec un investissement de départ de 20 milliards de dollars. A LIRE AUSSI Intel investit 20 milliards de dollars pour rivaliser avec TSMC et Samsung dans les puces

Internationalisation des investissements

TSMC et Intel doivent aussi faire face à la volonté des pays grands consommateurs de puces de réduire leur dépendance, en particulier aux pays producteurs asiatiques. Outre l’investissement d’Intel, les États-Unis ont réussi à obtenir de TSMC l'installation d’une unité de production de puces génération 5 nm en Arizona. La construction devrait débuter l’an prochain, mais l’usine ne commencera à fonctionner qu’en 2023 ou 2024. L’entreprise taïwanaise a également décidé d’un investissement de 7 milliards de dollars au Japon, financé à 50% par le Japon, mais également par Sony, le plus grand client japonais de TSMC. Intel et TSMC envisagent également une usine en Europe. A LIRE AUSSI Avec les projets de TSMC, Intel et Samsung, les Etats-Unis amorcent le rebond de la production de puces sur leur sol

100 milliards de dollars d’investissement chacun

Les deux géants annoncent bien tous les deux 100 milliards de dollars d’investissement, mais sur trois ans pour TSMC, grâce à l’augmentation des prix, et sous dix ans pour Intel rien qu’aux États-Unis, à condition qu’il y ait une participation financière fédérale significative. En retard sur TSMC, notamment en ce qui concerne la mise en place de gravures inférieures à 7 nm, Intel envisage de sous-traiter ces fabrications, du moins dans un premier temps.

L’objectif de TSMC est de prendre avantage de son avance en terme de finesse de gravure et de capacité nouvelle. Bénéficier de l’effet « courbe d’expérience » lui permettra d’avoir des meilleurs coûts de revient et de se conforter dans sa position de plus important des fondeurs, puisque le coût de revient baisse avec l’augmentation de la quantité produite cumulée. Sa stratégie est donc de fabriquer rapidement un maximum de puces dans cette catégorie.

L’objectif d’Intel est de devenir, en plus de fournisseur intégré, un fondeur, de manière à augmenter son chiffre d’affaires et à amortir les coûts fixes sur un plus grand volume. Il pourrait ainsi compenser, au moins en partie, l’avantage « courbe d’expérience » de TSMC et se donner du temps pour mettre en place les gravures très fines ou un procédé donnant des résultats équivalents permettant de faire référence à la loi de Moore.

La situation à moyen terme des deux groupes n’est pas figée. Elle dépend des décisions des États-Unis et de l'Europe en termes d’investissements publics et, pour Intel, de la mise en place d'un procédé de gravure inférieure à 7 nm ou de procédés offrant des caractéristiques équivalentes aux produits fabriqués. A LIRE AUSSI Intel défie TSMC et Samsung avec la construction de deux méga-usines de puces aux Etats-Unis

Les financements publics

TSMC, qui aura probablement terminé son plan d'investissement à la fin 2022, devra rapidement le rentabiliser avant de pouvoir en engager d’autres, sauf s'il obtient des nouveaux financement publics significatifs.

Intel compte beaucoup sur les aides fédérales, or le Sénat américain vient de décider un financement de 52 milliards de dollars pour les semi-conducteurs, qui doit être approuvé par la chambre des représentants. Ce budget est à répartir entre les différents acteurs, et même si Intel en récolte la plus grande part, il ne pourra bénéficier de plus de 30 à 40 milliards.

Hormis quelques petits projets, les deux principaux protagonistes de cette course aux investissements devraient donc, dans un avenir immédiat, une fois les subventions étatiques distribuées, limiter leurs nouvelles annonces.

Par François Francis Bus

Les avis d'experts sont publiés sous l'entière responsabilité de leurs auteurs et n'engagent en rien la rédaction de L'Usine Nouvelle.