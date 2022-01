[Avis d'expert] La présidence française de l’Union européenne, une opportunité unique pour l’Europe du digital

© Dassault Systèmes, Florence Verzelen est directrice générale adjointe de Dassault Systèmes. Elle est chargée des industries, du marketing et du développement durable.

En ce mois de janvier débute la présidence française de l’Union européenne. Pour la France, c’est une opportunité unique. C’est la première fois depuis 2008 que notre pays prend la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne et que nous avons la capacité d’influer sur ses textes et ses décisions. Cette année 2022 est, de fait, une année cruciale. Si la crise sanitaire va rester en haut des agendas politiques dans les mois à venir, d’autres priorités le sont tout autant, parmi lesquelles les deux révolutions que nous vivons actuellement. Une révolution du digital et une révolution « verte » transforment en profondeur notre économie et nos industries. Notre capacité à nous adapter à ce nouveau paradigme, en orientant notamment nos investissements vers les secteurs d’avenir pour créer nos futurs champions européens, sera l’un des enjeux clés de la présidence française de l’Union.

L’urgence est particulièrement forte dans le digital. Au cœur de toutes les innovations mondiales, le numérique est en train de transformer l’ensemble des secteurs de production. Notre capacité à développer un secteur digital fort en Europe est décisive pour l’avenir de notre économie.

Faire émerger des champions européens du numérique

Dans ce contexte, quels sont les enjeux du digital de la présidence française ? Ils sont de deux types. La souveraineté numérique européenne est le premier. Elle consiste à faire émerger des champions, en soutenant l’innovation et la croissance des acteurs du domaine. Nous connaissons de grands exemples de réussite en Europe, comme Dassault Systèmes, mais ils sont loin d’être assez nombreux.

Cette souveraineté doit par ailleurs inclure celle de nos données. L’Europe est aujourd’hui dépendante de services et outils non européens pour une grande majorité de ses activités numériques. Plus de 80 % des ses données sont hébergées par des fournisseurs de services non européens, essentiellement américains. AWS, Microsoft Azure et Google Cloud représentent à eux seuls plus des deux tiers du marché européen.

Si nous voulons assurer une souveraineté à l’échelle européenne, il est nécessaire de créer une gouvernance pour garantir le contrôle de nos données et assurer la sécurité de la connectivité.

Il faut créer un cadre législatif et mettre en place les investissements qui permettront d'avoir des alternatives européennes aux Gafa. C'est tout l'enjeu des « data spaces » européens actuellement en discussion, ainsi que des différents projets de cloud souverain, telle l'alliance européenne pour le cloud du commissaire Thierry Breton.

Mettre la transition digitale au service de la transition écologique

Le deuxième enjeu digital de la présidence française de l’Union européenne, c’est notre capacité à mettre la transition digitale au service de la transition écologique. Le numérique peut être un levier extrêmement puissant dans la lutte contre le réchauffement climatique. Une étude publiée conjointement par Accenture et Dassault Systèmes en 2020 a montré que l’utilisation de cinq cas d’usage de jumeaux numériques sur cinq industries d’ici à 2030 pourrait éviter l’équivalent d’un an d’émissions mondiales de tout le secteur du transport.

Utilisés à plus grande échelle, les effets des technologies digitales pourraient être majeurs. Créer les conditions favorables pour que l’Europe prenne une longueur d’avance sur le reste du monde pourrait lui permettre de réconcilier exigence climatique et technologique. Dans ce contexte, la « sustainable product initiative » est particulièrement intéressante, car elle comporte le concept de passeport digital. Ce passeport digital accompagnerait un certain nombre de produits pour garantir leur longévité intrinsèque – alors que jusqu’à présent, dans certains secteurs comme l’électronique, c’était bien plutôt l’obsolescence intrinsèque qui était programmée.

Nous irions donc bien au-delà de l’éco-design, qui consiste à concevoir des produits avec des matériaux durables pour permettre l’analyse de la durabilité du produit sur l’ensemble du cycle de vie. Des approches de ce type sont aujourd’hui possibles grâce à des plateformes avancées comme la plateforme 3DExperience.

Avec la présidence de l’Union, la France a une capacité unique de faire de grandes avancées sur ces deux enjeux majeurs du digital : la souveraineté numérique et la transition climatique. Dans la décennie qui vient, toute entreprise, quel que soit son secteur d’activité, devra se transformer pour devenir verte et durable. Réussir l’Europe du digital est une étape indispensable pour atteindre les objectifs communs en matière de climat et d’environnement tels qu’ils sont définis dans le green deal européen, et pour renforcer la résilience de l’industrie européenne et accroître son autonomie stratégique.

Par Florence Verzelen, directrice générale adjointe de Dassault Systèmes, chargée des industries, du marketing et du développement durable

