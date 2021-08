[Avis d'expert] L’expérience collaborateur, clé de voûte de la fidélisation à l’ère post-Covid

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Sopra Steria DR Le directeur du développement et transformation RH chez Sopra Steria, Jean-Charles Tarlier,, signe cette tribune.

Dans un contexte de crise sanitaire et de crise économique, les collaborateurs ont tendance à ne pas prendre de risques et à ne pas quitter volontairement leur emploi. Une tendance qui, nous pouvons l’imaginer, a certainement entraîné une baisse du turn-over sur le marché du travail. Et après ? Comment les entreprises continueront-elles de fidéliser les talents à l’ère post-Covid ? En d’autres termes, comment faire en sorte que la baisse du turn over ne soit pas qu’une tendance attribuable à la crise économique engendrée par le Covid-19 ? En effet, d’après la 20? édition du baromètre Cadremploi, 38 % des cadres se déclarent ouverts aux opportunités en 2020, soit 2 points de plus qu’en 2019. Alors comment comprendre les nouvelles attentes de collaborateurs et adapter leur expérience au sein de leur entreprise pour les fidéliser ?

Les attentes des collaborateurs : une accélération des mutations

Si auparavant le salaire était un critère déterminant pour les collaborateurs, leurs aspirations évoluent depuis quelques années et le Covid-19 a provoqué un changement très rapide du marché du travail. Les attentes des salariés vis-à-vis de leur employeur évoluent et, avec la distance qu’impose le télétravail, elles sont parfois difficiles à déceler. Il est pourtant primordial que les managers et les professionnels RH les identifient pour fidéliser leurs collaborateurs.

La question du sens ne fait que croître dans les attentes des collaborateurs et la pandémie a accéléré cette quête : ainsi, selon une étude IFOP 90 % des employés interrogés ont déclaré essentiel (55 %) ou important (35 %) que leur entreprise « donne un sens à leur travail ». Ils sont également 85 % à juger essentiel (38 %) ou important (47 %) que leur entreprise leur permette « de se sentir utiles aux autres ». Il convient alors à l’entreprise de valoriser les missions des collaborateurs afin de prouver qu’elles ont du sens, ou de leur proposer des projets transversaux conduits par l’équipe responsabilité d’entreprise ou responsabilité sociale par exemple.

Le dialogue permet généralement d’appréhender au mieux les attentes des collaborateurs et de mieux cerner leurs priorités. Cependant, cette nécessité ne se limite plus à la mise en œuvre de processus RH, elle requiert de nouvelles aptitudes telles que la connaissance précise des métiers, la bienveillance et par-dessus tout l’écoute et l’agilité, indispensables à une remise en cause des convictions les plus profondes.

Le rôle central des managers dans la fidélisation des talents

Fédérer ses équipes et retenir ses talents sont des enjeux majeurs du management. Dans un contexte très concurrentiel, fidéliser ses collaborateurs n’est plus du seul ressort des ressources humaines mais est bel et bien devenu une compétence essentielle pour un dirigeant, un manager.

Ainsi, alors qu’aujourd’hui le collaborateur ne veut plus être perçu comme un simple exécutant mais s'investir, gagner en responsabilité et contribuer à l'évolution de son entreprise, le manager a un rôle-clé à jouer. Pour fidéliser ses collaborateurs, il doit leur laisser plus d'autonomie tout en les accompagnant, valoriser le travail et montrer de la reconnaissance, confier des missions d’intérêt, dialoguer et démontrer qu’il a compris les attentes de ses équipes.

Personnaliser l’expérience collaborateur coûte que coûte ?

Si on estime aujourd’hui qu’un employé reste en moyenne 4 ans et demi dans une entreprise, la fidélisation des collaborateurs demeure un enjeu majeur pour toute entreprise. Les termes « fidélisation » et « expérience » que l’on emploie depuis déjà quelques années dans les ressources humaines sont empruntées au langage de la relation client. Le collaborateur serait alors un client de l’entreprise qu’il faut contenter, mais le client est-il toujours roi ? Faut-il tout faire pour retenir un collaborateur ? Jusqu’où l’entreprise doit-elle aller pour le fidéliser ? Faut-il absolument personnaliser l’expérience collaborateur pour y parvenir ?

S’il est important de comprendre les attentes de ses collaborateurs pour y répondre au mieux et faire en sorte qu’ils se projettent sur le long terme au sein de l’entreprise, il est aussi important qu’elles correspondent à l’évolution de l’entreprise. A titre d’exemple, même s’il est essentiel qu’un collaborateur ait les compétences professionnelles nécessaires pour faire face à l'environnement économique et qu’il développe régulièrement ses connaissances et aptitudes, les demandes en formation ne peuvent pas dépasser le cadre des compétences attendues au sein de l’entreprise. La personnalisation de l’expérience collaborateur est donc clé, mais elle doit être encadrée et, pour ce faire, il faut trouver le juste équilibre entre les attentes des collaborateurs et les besoins de l’entreprise, chacun devant faire un pas vers l’autre.

Mieux comprendre ses collaborateurs, c’est aussi être capable de mieux les engager, de les fidéliser. En 2020, 52 % des cadres projetaient de rester dans leur entreprise, soit 17 points de plus qu’en 2019 : une opportunité conjoncturelle qu’il convient dorénavant de transformer en réalité structurelle. L’enjeu est majeur et le challenge de taille. Si les attentes des collaborateurs ont évolué, elles ne pourront toutefois être assouvies que si elles sont en adéquation avec les besoins du secteur et, si tel est le cas, c’est à l’entreprise de convaincre ses collaborateurs de poursuivre l’aventure à ses côtés et d’être pleinement engagés. Comme dans toute relation long-terme, la connaissance de l’autre, l’écoute et les compromis sont les clés du succès.

Jean-Charles Tarlier, directeur du développement et transformation RH chez Sopra Steria

