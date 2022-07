[Avis d'expert] Industrie 4.0 et déchets : mettre l’homme et la technologie au service de l’économie circulaire

Descendre la poubelle… Un geste tellement banal devenu pierre angulaire de l’avenir de notre planète. Nous en sommes tous conscients et pourtant, avons-nous pris la mesure du défi technologique, industriel et humain que cela implique ? L’urgence climatique est bien là, elle impose un changement de paradigme et nous sommes tous concernés, à l’échelle individuelle comme à l’échelle collective. Malgré la simplification des consignes de tri des déchets ménagers, il reste du chemin à parcourir pour atteindre l’objectif de 65% de recyclage d’ici à 2025. Ce défi est humain, technologique et industriel.

L'industriel : du problème à la solution

Longtemps perçus comme les premiers fautifs, les acteurs industriels sont désormais identifiés comme une grande partie de la solution puisque l’ampleur du chantier environnemental auquel nous faisons face demande des réponses dimensionnées à l’échelle l’industrielle… Le modèle linéaire « extraire, produire, consommer et jeter » n’est plus tenable. Il doit faire place nette pour permettre au modèle circulaire de prendre le relais. Dans ce contexte, pas de doute, l’industrie du futur doit être et sera circulaire. Pour opérer cette transition, les innovations sont invitées à pénétrer le cœur des usines et à rendre les dispositifs connectés et intelligents, autrement dit 4.0.

Dans le secteur des déchets, la technologie de tri optique couplée à l’intelligence artificielle permet d’affiner, d'accélérer et d'améliorer les performances du recyclage, clé de voûte de l’économie circulaire. Avec l’extension de la consigne du geste de tri (tous les emballages dans le bac jaune), les volumes et la complexité des flux de déchets augmentent. Sans la technologie, le challenge d’un recyclage performant ne pourra jamais être à la hauteur des ambitions que la France et l’Union européenne se sont fixées. Alors oui, les centres de tri doivent aussi faire leur révolution 4.0 ! Pour y parvenir, la technologie est et sera au rendez-vous, nous pouvons nous en féliciter…

Des technologies et de l'humain

Les solutions au service de la transition écologique se doivent d’être simples, efficientes, humaines et pérennes. Jean Henin, président de Pellenc ST

Pour autant, les solutions au service de la transition écologique ne seront pas purement technologiques. Elles se doivent d’être simples, efficientes, humaines et pérennes. Le piège serait d’avoir une approche purement technologique sans prendre en compte la dimension sociale et psychologique des dispositifs. Le facteur humain est déterminant pour réussir l’intégration de la technologie dans les centres de tri. Vous aurez beau recruter les meilleurs ingénieurs, mettre au point la machine la plus performante, imaginer des dispositifs les plus innovants… Si la machine – cette « Roll’s-Royce » du tri – n’est pas adoptée par les opérateurs, les efforts sont vains. Pire, on pourrait nous accuser de jouer les apprentis sorciers à imaginer des solutions de génie, coûteuses et élitistes, alors que la transition écologique ne pourra s’opérer que si les hommes sont en pleine possession des solutions développées.

L’innovation doit s’accompagner de formation et s’appliquer à déployer l’ingéniosité au service de designs responsables, conçus pour durer. Comme l’explique Bertrand Piccard, le fondateur de la Fondation Solar Impulse, les industriels ont une responsabilité évidente pour faire croître des solutions qui feront décroître la pollution. S’ils veulent des métiers qui ont du sens, avec un impact positif pour la planète, les jeunes peuvent se tourner vers le secteur industriel, et plus précisément vers les entreprises qui déploient des services pour rendre l’industrie plus durable. La filière du recyclage a besoin de tous les talents pour relever le défi de l’économie circulaire. Puisque l’industrie de demain sera technologique et humaine !

Jean Henin, président de Pellenc ST

Les avis d'experts sont publiés sous l'entière responsabilité de leurs auteurs et n'engagent en rien la rédaction de L'Usine Nouvelle.