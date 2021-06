[Avis d'expert] En contexte industriel, le DSI prend une nouvelle hauteur

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite Antoine Labuche, est expert en Industrie 4.0 chez 9altitudes

Les DSI, en contexte industriel doivent repenser leur rôle en fonction des innovations à disposition mais aussi et surtout en fonction de ce qu’attendent désormais d’eux les collaborateurs des autres services

Répondre aux nouveaux besoins des métiers

Si le métier de la DSI évolue, ce n’est pas du fait d’un simple effet de mode mais bien parce qu’il est confronté à de nouveaux besoins. Les modes existent en effet en informatique comme ailleurs, mais elles ne sont pas à l’origine de changements aussi structurels que, par exemple, le passage au cloud ou encore l’essor des solutions PLM (Product Lifecycle Management). Lorsque de nouveaux outils et de nouveaux processus s’installent dans la durée, c’est avant tout parce qu’ils répondent à un besoin effectif des collaborateurs de l’entreprise ou parce qu’ils fournissent un avantage réel qui se traduit le plus souvent sous forme de gains de productivité. Leur appropriation devient alors un enjeu stratégique pour les sociétés industrielles.

Des professionnels de la prospective

Pour être pleinement exploités, ces nouveaux outils et processus numériques doivent être parfaitement intégrés aux systèmes d’information existants. C’est pourquoi la DSI se doit d’être à l’avant-garde de ces transformations, faute de quoi les nouveaux outils s’imposeront à contretemps ou de façon chaotique. Par exemple à travers le « shadow IT », cette pratique à travers laquelle des services ont recours de façon autonome à des outils extérieurs, multipliant ainsi les risques de faille de sécurité. Débarrassés de nombreuses tâches techniques à faible valeur ajoutée par la généralisation du cloud notamment, les DSI peuvent désormais se consacrer à cette tâche bien plus stratégique consistant à se rapprocher des métiers (Production, Achats, Bureaux d’études, etc.) pour mieux comprendre leurs besoins.

Une DSI plus agile et de nouveaux métiers

Dans ce contexte, les missions de la DSI évoluent vers plus d’agilité. Toujours plus dépendantes du rythme de l’innovation technologique, elles sont désormais centrées sur l’acquisition de nouvelles compétences, la formation de leurs collaborateurs et la prévention d’éventuels risques associés aux nouveaux outils et processus mis en place. Autant de missions profondément stratégiques et donc indissociables des objectifs business de l’entreprise.

Face à ces évolutions structurelles du métier, de nouvelles spécialités ont vu le jour et redistribuent les rôles au sein de la DSI. La fonction de Chief Data Officer (CDO) est ainsi devenue incontournable dès lors qu’une entreprise souhaite donner une place plus importante à l’analytique et aux données dans sa gestion opérationnelle ou dans ses options stratégiques. Au quotidien, le CDO collabore avec d’autres spécialistes des données dont l’arrivée au sein des DSI est elle aussi récente : data analyst, data scientist ou encore le Data Privacy Officer (DPO) spécialisé dans la confidentialité des données d’un point de vue réglementaire et technique.

Cloud et méthode Agile reconfigurent les DSI

Deux transformations majeures de ces dernières années ont également modifié en profondeur la répartition des rôles au sein de la DSI des sociétés industrielles : la généralisation du cloud et le succès de la méthode Agile. La multiplication des outils cloud a ainsi donné naissance à des spécialistes de l’administration d’outils SaaS et des relations avec les éditeurs partenaires. Sous l’influence de la méthode Agile, ce sont également les métiers de scrum master, product owner ou encore de coach agile qui ont vu le jour. Un signe supplémentaire de l’impact structurant de cette méthode de travail sur la répartition des tâches au sein de la DSI dans de nombreuses entreprises.

Alors que l’intégration des innovations numériques prend une place de plus en plus centrale dans la stratégie des entreprises industrielles, les métiers informatiques évoluent pour répondre à cette exigence. Plus agile, plus proactive et plus proche des métiers, la DSI doit donc se réinventer pour assumer la fonction stratégique qui est désormais la sienne.

Par Antoine Labuche, Expert Industrie 4.0 chez 9altitudes

Les avis d'experts sont publiés sous l'entière responsabilité de leurs auteurs et n'engagent en rien la rédaction de L'Usine Nouvelle.