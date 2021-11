[Avis d'expert] Egalim 2 : la liste des produits alimentaires exemptés enfin connue

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Cornet Vincent Ségurel La liste des produits exclus de la loi Egalim 2 est relativement réduite, pointe Caroline Bellone-Closset, avocate au sein du cabinet Cornet Vincent Ségurel.

L’une des dispositions phares de la loi n°2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (dite Egalim 2) instaure un dispositif de transparence et de sanctuarisation du prix des matières premières agricoles dans les négociations commerciales successives, tout au long de la chaîne agroalimentaire (incluant le petfood). Une petite révolution dans l’univers des négociations commerciales.

Fin du suspense

Le nouvel article L. 441-1-1 du code de commerce prévoit toutefois la possibilité d’exclure de ce dispositif, après concertation avec les organisations interprofessionnelles concernées, certains produits alimentaires, catégories de produits alimentaires ou produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, et ce en raison des spécificités de leur filière de production.

Alors que la loi Egalim 2 est censée s’appliquer aux négociations commerciales 2022, qui ont bien souvent déjà commencé ou sont sur le point de démarrer, les opérateurs économiques restaient suspendus à la publication du décret listant les produits exclus. C’est désormais chose faite et, comme on pouvait s’y attendre, la liste est relativement réduite. Pour l’essentiel, se trouvent exclus les fruits et légumes frais, les céréales, la farine, certaines huiles et vinaigres ainsi que les boissons alcooliques, à l’exception notable des bières.

On soulignera la complexité du décret qui se réfère tantôt à la nomenclature combinée, tantôt à la nomenclature NAF pour dresser une liste d’exceptions et d’exceptions aux exceptions. Chacun devra donc analyser scrupuleusement ce décret pour vérifier s’il doit ou non se soumettre aux nouvelles obligations de transparence et de sanctuarisation issues de la loi Egalim 2.

Une course contre la montre attendue

Compte tenu de la complexité des nouveaux textes et du court délai laissé aux opérateurs économiques pour s’y conformer, nombre d’entre eux cherchent à échapper à l’application de la loi Egalim 2 pour 2022, notamment en signant les conventions avant le 1er janvier, ainsi que le permet l’article 16 de la loi.

La publication du décret devrait permettre aux acheteurs de produits alimentaires, en particulier les distributeurs, de prioriser leurs négociations en reportant à début 2022 celles portant sur des produits non soumis aux dispositifs de transparence et de sanctuarisation issus de la loi Egalim 2.

Pour les autres produits, la course contre la montre a commencé. S’ils voulaient échapper à l’application de la loi Egalim 2, les fournisseurs avaient jusqu’au 31 octobre pour adresser leurs conditions générales de vente (incluant leurs tarifs). Si la convention n’est pas signée avant le 31 décembre, ils devront, dès le 1er janvier 2022, adresser de nouvelles conditions générales de vente détaillant la part des matières premières agricoles et alimentaires dans la composition de leurs produits et, surtout, dans leurs tarifs, afin que cette part puisse être exclue des négociations commerciales.

Par Caroline Bellone-Closset, avocate au sein du cabinet Cornet Vincent Ségurel.

Les avis d'experts sont publiés sous l'entière responsabilité de leurs auteurs et n'engagent en rien la rédaction de L'Usine Nouvelle.