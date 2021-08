[Avis d'expert] Comment réduire les causes et conséquences d’un incendie électrique dans un datacenter ?

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © www.fotostudiofabro.nl Julien Brousseau - Responsable stratégie & développement vertical market chez nVent Eriflex.

En 2021, près de 800 000 nouveaux sites web se créent chaque jour. Pour accueillir ces sites et leurs données, y compris celles de nombreuses entreprises, près de 5 000 datacenters sont répartis dans le monde. En 2021, on en dénombre 215 en France, dont un tiers situé en région parisienne. Peu importe leur composition ou leur localisation, les datacenters font tous face aux mêmes risques potentiels : attaques cyber (piratage, vol de données, espionnage), vandalisme (vol de matériel, casse des serveurs), risques météorologiques (inondations, tremblement de terre)… mais le plus important et préjudiciable demeure celui de l’incendie d’origine électrique.

Des menaces nombreuses et persistantes

En France, on considère qu’une majeure partie des incendies dans les datacenters seraient liés à une mauvaise ventilation, ou une maintenance défaillante provoquant une augmentation de la température des onduleurs, dispositifs dont la principale fonction est de protéger le matériel informatique ou électronique d’une installation. Une telle chaleur qu’elle est susceptible de provoquer l’incendie.

Un départ de feu criminel n’est pas non plus à écarter, sans oublier les risques météorologiques : un épisode caniculaire, par exemple, peut entraîner une surchauffe des serveurs, notamment dans les datacenters avec un système de climatisation utilisant l’air extérieur pour rafraichir les appareils.

Lorsque d'origine électrique, les incendies sont souvent causés par des installations ou des appareils électriques défectueux. Surtension, court-circuit, courant de fuite, mais aussi et surtout arc électrique, dus à la dégradation des isolants et des connexions dans les installations vétustes ou mal entretenues. Les points potentiels de départ de feu se situent sur toute la chaine électrique : onduleurs, batteries, armoires électriques, groupes électrogènes, citernes de fioul, câbles, serveurs…

Des conséquences désastreuses

Les matériaux dont sont composés les datacenters, particulièrement combustibles (câbles, composants électroniques, transformateurs…) font qu’un incendie, une fois déclaré, peut être ravageur.

Au niveau humain tout d’abord : les datacenters ont des équipes sur site qui sont potentiellement en danger en cas d’incendie, que ce soit à cause des flammes ou émanations de fumées qui peuvent être corrosives et qui diminue la visibilité en cas d’évacuation et d’intervention des secours. Il faut aussi prendre en compte les personnes vivant à proximité, dans le cas des datacenters situés au sein de zones habitées.

Mais aussi, au niveau économique : l’incendie qui s’est déclaré dans un datacenter d’OVH a entraîné l’arrêt de 3,6 millions de sites Web pendant plusieurs jours, soit les deux tiers de l’internet français ! Les dégâts sont généralement divisés entre matériels (destruction physique des serveurs et de l’équipement sur place) et immatériels (perte de données professionnelles pour les entreprises hébergées, fermeture de leurs sites et serveurs). Les coûts peuvent alors être faramineux. A titre d’exemple, la construction d’un datacenter peut aller jusqu’à 1 milliard d’euros, et le coût financier subi par les entreprises, s’élève, selon Gartner, à 5 600 dollars par minute en moyenne, et jusqu’à 540 000 dollars par heure pour les plus importantes d’entre elles.

Enfin, il ne faut pas non plus négliger l’impact environnemental : les datacenters sont remplis de composants électroniques et de métaux rares, des matériaux polluants pour l’environnement. A cela s’ajoutent les émanations liées à la fonte des plastiques entourant les câbles électriques. Les rejets dans l’air présentent des risques de contamination et de pollution à cause des fumées nocives des plastiques.

Quelles solutions contre le risque d’incendie électrique ?

Si les causes d’un incendie affectant un bâtiment peuvent être multiples, négligence humaine, thermiques voire électrostatiques ou chimiques, près d’un quart de ceux récemment expertisés étaient dus à une installation électrique défectueuses : un court-circuit, une surintensité, une surtension…

Il incombe donc aux datacenters de lancer régulièrement des audits de conformité, afin de suivre les réglementations successives et d’insister sur la prévention. Ils peuvent par exemple mettre en place des systèmes de détection incendie plus performants et utiliser des technologies plus modernes comme des caméras thermiques pour détecter les ilots de chaleur.

Parmi d’autres solutions technologiques innovantes de raccordement électrique et de puissance, les datacenters peuvent se tourner vers des conducteurs flexibles encore peu utilisés dans le domaine - dénués de cosse - associés à un isolant thermoplastique à haute résistance et à faible émission de fumées, sans halogène et retardateur de flammes. Alternatives idéales à des câbles de grosse section ou à des barres de cuivre rigide, ce type de barres, souples et isolées en cuivre étamé électrolytique, diminue la surface de contact avec les conducteurs en cuivre et sont utilisables y compris dans les environnements dépassant les 100 degrés - indispensable pour les datacenters.

L’isolant à retardateur de flamme sans halogène (conforme au test du fil incandescent à 960°C selon la norme IEC 60695-2 et autoextinguible suivant l’UL 94-V0) offre à ces solutions des avantages tels que la réduction de la quantité de fumée toxique (d’après la norme IEC 60754-1, IEC 62821-1 et UL 2885) et de propagation du feu, avec pour finalité la préservation de l’installation électrique.

En plus des gains évidents en matière de sécurité, ces systèmes offrent aussi plusieurs avantages, notamment au niveau financier, puisqu’il élimine le besoin d’installer des cosses de connexions nécessaires aux branchements par fils électriques. Compactes et faciles de maintenance, ces solutions diminuent également le risque d’erreurs humaines. Elles optimisent enfin la conception des connexions électriques en multipliant et améliorant les possibilités de raccordement.

Normes, systèmes de prévention incendie, solutions électriques innovantes : toutes les conditions sont réunies pour permettre aux propriétaires de datacenters de faire évoluer leurs sites et mieux maîtriser le risque incendie. D’autant qu’à l’avenir, des secteurs comme la banque vont devoir faire face à une augmentation de leurs besoins. Elles seront encore plus exigeantes quant à la sécurisation des centres où leurs données seront hébergées.

Par Julien Brousseau - Responsable Stratégie & Développement Vertical Market chez nVent Eriflex

