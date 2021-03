[Avis d'expert] Allégations écologiques : êtes-vous préparés aux changements à venir?

Une opération « coup de balai » sur les allégations environnementales a été diligentée par la Commission européenne avec l’aide de plusieurs États membres. Les autorités ont passé au crible les sites web d’entreprises dans plusieurs secteurs comme l’habillement, les cosmétiques ou l’électroménager. 344 allégations « douteuses » ont été relevées. Les manquements constatés ne sont hélas pas nouveaux : soit les allégations sont trop vagues (ex : « durable », « respectueux de l’environnement »), soit l’entreprise ne fournit pas les informations et les preuves justifiant ses allégations. Ces manquements sont typiques des fautes commises par les opérateurs économiques qui ne maîtrisent pas assez bien les bases de la communication environnementale. En France, les mêmes manquements sont relevés régulièrement dans les bilans de l’ARPP et les avis du jury de déontologie de la publicité.