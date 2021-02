[Avis d'expert] A l’heure du télétravail généralisé, comment envisager 2021 sereinement ?

Le constat est sans appel : nombreux sont les Français qui rejettent le télétravail, auparavant considéré comme un avantage. Selon une étude Harris Interactive, le nombre de personnes à travailler à distance à temps plein est en baisse : 45% en novembre dernier, contre 30% en janvier. Un ras le bol affiché des collaborateurs que doivent temporiser des managers parfois non préparés à gérer et motiver des équipes à distance. Après près d’un an de télétravail généralisé pour certains d’entre nous, quelles tendances se profilent pour 2021 ?

Productivité et travail à distance, une question bien française

En France, la culture du présentéisme a toujours été très forte. En associant la valeur du travail au nombre d’heures passées derrière leurs écrans, les employés accumulent les heures sans pour autant accroître leur productivité. En 2021, il serait pourtant souhaitable de mettre davantage l’accent sur les résultats que sur le temps de travail.

Pour entretenir l’engagement et la productivité des employés, un changement doit s’opérer en termes de gestion des ressources humaines, les relations entre managers et employés ayant été complètement bouleversées depuis que le travail à distance s’est installé sur le long terme. Désormais, peu importe comment les employés organisent leurs journées, le plus important est de savoir quantifier leur travail, en fonction des objectifs précédemment définis sur une période donnée.

Malgré la pandémie, pas de répit pour la guerre des talents

Les entreprises sont constamment en concurrence, qu’il s’agisse de leurs produits ou de leurs employés. À partir du moment où le lieu de résidence n’est plus une contrainte majeure, le vivier de talents s’élargit. Les employeurs peuvent recruter davantage de profils en se focalisant principalement sur les qualifications et attributs des candidats. Dans cette guerre pour les meilleurs talents, on peut s'attendre à ce que la question du télétravail (et de ses conditions) soit dorénavant abordée dès les premiers entretiens et premières négociations.

La capacité d’une entreprise à proposer une expérience numérique adaptée au nouveau mode de travail deviendra autant, voire plus critique que les critères plus traditionnels tels que la rémunération et les avantages sociaux.

Continuer à stimuler la créativité

C’est indéniable, les outils numériques ont grandement participé à préserver le lien social depuis le très large recours au télétravail en mars dernier. Tout comme les bureaux sont conçus pour encourager les interactions informelles, les entreprises doivent prendre conscience de ce besoin naturel de rester en contact en intégrant des solutions numériques créatives dans nos vies professionnelles. Il suffit de penser à toutes les applications émergentes conçues pour échanger à l’image de Hallway de Slack et de Donut pour favoriser les discussions dites de « couloir ». Les entreprises doivent trouver le bon équilibre entre le télétravail et les gains de productivité à court terme, et l’innovation et les performances à long terme.

À l’heure où les employés peuvent désormais travailler depuis n’importe où, sans restriction géographique ou de présence physique, les équipes les plus performantes se distingueront par leur capacité à encourager la productivité, à soigner leur expérience collaborateur, et à favoriser la créativité. Pour réussir dans ce contexte, les organisations devront donc s’adapter et adopter ces nouvelles mentalités. C’est à cette condition que les managers, en permettant à chacun de trouver sa place, de développer ses compétences et de se réaliser professionnellement, prépareront l’entreprise au futur du travail et redoreront leurs blasons.

Stéphane Padique, Manager Espace de Travail Numérique chez VMware

