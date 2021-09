Avions, hélicoptères... Comment Safran prépare ses moteurs au 100% carburant durable

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Rémy BERTRAND/Safran Un Makila 2 bardé de capteurs: c'est avec cet équipement hébergé à Bordes que Safran compte passer à la vitesse supérieure en matière de carburant d'aviation durable.

Contrairement à l’élection du pape, ici, l’absence de fumée au sortir de la cheminée constitue une très bonne nouvelle. C’est l’un des résultats les plus probants dévoilés mercredi 8 septembre par Safran Helicopter Engines sur son site de Bordes (Pyrénées-Atlantiques). Le groupe a achevé, ce jour-là, la première campagne de tests au sol d’un moteur d’hélicoptère fonctionnant à 100% à partir de carburant d’aviation durable (SAF). Une étape décisive qui s’inscrit dans une feuille de route visant à réduire l’impact environnemental de ses moteurs d’avions et d’hélicoptères.

« Notre objectif est de rendre tous nos moteurs d’avions et d’hélicoptères compatibles avec les SAF en 2025 d’un point de vue technologique, précise Nicolas Jeuland, responsable projet Innovation chez Safran et expert carburant du futur. Ils devront ensuite pouvoir être certifiés pour une mise sur le marché à l’horizon 2030 ».

Le motoriste, comme les autres acteurs du secteur, en est convaincu. Face aux limites de l’électrique en matière de performance, et de l’hydrogène, inenvisageable pour les avions existants, les SAF constituent le plus sûr et efficace moyen de réduire l’empreinte carbone du transport aérien. Raison pour laquelle des acteurs comme Airbus, mais aussi Boeing et Rolls-Royce visent une utilisation massive de ces carburants alternatifs d’ici la fin de la décennie.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]