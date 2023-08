Avions à hydrogène, Airbus A400M... Le top 3 vidéo

1 - Quatre projets audacieux d'avions à hydrogène

Malgré les fortes contraintes que son utilisation impose, l’hydrogène pourrait trouver sa place dans l’aviation. Illustration avec quatre projets qui misent tous, d'une façon ou d'une autre, sur la France.

Voir la vidéo

2 - Comment les flottes d’A400M des nations européennes musclent leur interopérabilité

En juin dernier, les armées de l’Air des pays européens opérant l’A400M (Allemagne, Belgique, Espagne, France) ont réalisé un exercice grandeur nature autour de la maintenance, des opérations au sol, de la préparation de mission et du parachutage. Le but : coopérer plus efficacement et à coûts maîtrisés.

Voir la vidéo

3 - Des "Minitubes" d'une précision chirurgicale

Lors de la deuxième étape de la tournée "Territoires & Industrie", L'Usine Nouvelle et La Gazette des communes étaient le 25 mai à Villard-Bonnot, près de Grenoble (Isère). Le "prix de l'industriel qui développe son territoire" a été remis à l'entreprise Minitubes. Le témoignage de ses dirigeants en vidéo.

Voir la vidéo