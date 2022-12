Avion de combat japonais, micro-cars de Circle, énorme commande pour Boeing… Les cinq images de la semaine

Avec son avion de combat, le Japon change de doctrine

L’annonce d’une alliance entre le Japon, le Royaume-Uni et l’Italie pour le développement d’un nouvel avion de combat, vendredi 9 décembre, apparaît comme un petit tremblement de terre dans le milieu de la défense. Ce projet marque un tournant dans les relations du pays asiatique avec les Etats-Unis, à qui il achetait jusqu’ici la quasi-totalité de ses équipements. Le Global Combat Air Program pourrait également concurrencer le projet d’avion de combat européen Scaf, dont les caractéristiques finales sont très proches.

Des mini-usines pour des mini-voitures électriques

La start-up Circle a présenté son étonnant prototype de véhicule électrique : un quadricycle destiné aux flottes en libre-service et équipé de batteries amovibles. Pour se différencier, l’entreprise va reposer son modèle industriel sur des micro-usines qui pourront être dupliquées très vite et où tout arrivera en sous-ensembles prémontés. «Une voiture comme cela nécessite entre 22 et 24 heures de travail à deux opérateurs», assure Eric Boullier, fondateur et PDG de Circle.

United Airlines commande 100 747 Dreamliner à Boeing



C’est historique. Jamais autant de Boeing 747 n’avaient été commandés au constructeur dans son histoire. Ce dernier a annoncé, mardi 13 décembre, que la compagnie aérienne United Airlines lui avait passé commande pour 100 747 Dreamliner. Elle a aussi posé une option pour 44 747 MAX et en a acheté 56 supplémentaires. Une annonce qui intervient alors qu’Air India était pressenti pour l’acquisition de 500 appareils.

Le robot CyberOne de Xiaomi sait jouer de la batterie

CyberOne, le robot humanoïde de Xiaomi dévoilé en août 2022, sait désormais jouer de la batterie. La machine d’1m77 pour 52 kilos, présente, dans une vidéo, ses nouveaux talents et impressionne par son sens du rythme. Une prouesse qui a demandé beaucoup de travail aux ingénieurs pour que les membres de l’automate puissent se mouvoir sans se percuter.

Ariane réalise avec succès sa dernière mission de 2022

Ariane 5 a réalisé son troisième et dernier lancement de l’année 2022 mardi 13 décembre depuis le port spatial européen de Kourou, en Guyane française, avec à son bord le satellite météorologique MTG-I1 et les satellites de télécommunications Galaxy 35 et Galaxy 36. Le premier système permettra de détecter rapidement et de prévoir à l’avance les épisodes météorologiques extrêmes tandis que les deux autres renforceront les capacités de télédiffusion de grands événements sportifs américains et amélioreront la réception des chaînes câblées.