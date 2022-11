Avery Dennison au service de la lutte contre le gaspillage

D’un côté, un des leaders mondiaux des matériaux pour étiquettes – également spécialiste de l’identification automatique avec ses tags et ses solutions par radiofréquence (RFID) –, de l’autre, le numéro un européen et quatrième mondial de l’édition de logiciels, connu pour ses progiciels de gestion intégrés (ERP). Nous avons nommé l’américain Avery Dennison et l’allemand SAP. Les deux sociétés annoncent leur collaboration dans le domaine de l’identification des produits de grande consommation. En particulier, Avery Dennison intègre sur sa plate-forme Cloud Atma.io, dédiée aux produits connectés, les technologies SAP Analytics Cloud. Dans la pratique, les entreprises utilisant SAP – et elles sont nombreuses sur la planète – pourront disposer des données relatives aux produits sous forme de tableaux de bord, cartes, alertes et autres graphiques, lorsque ceux-ci sont tracés grâce aux technologies d'Avery Dennison.

AccélÉrer la mise en rayon

« Les enseignes de la grande distribution pourront savoir en temps réel dans quels entrepôts se trouvent leurs marchandises et accéder à tout un tas d’informations, en particulier à leur date limite de consommation (DLC), explique Davide Redaelli, responsable du développement du marché pour la zone Emea. Il leur sera ainsi plus facile d’intervenir pour accélérer leur mise en rayon, les redistribuer sur d’autres sites ou éventuellement les retirer des magasins. »

