Avery Dennison lance une gamme d’étiquettes vegan

Les emballages et les étiquettes se doivent d’être plus "responsables" vis-à-vis de l’environnement entend-t-on dire tous les jours, donc plus économes en matière, plus faciles à recycler et réutilisables si possible. Mais l’engagement de certaines marques va bien au-delà. Certaines d’entre elles se préoccupent de la condition des animaux, répondant ainsi à une demande prégnante d’une partie de la population qui refuse de manger ou d’utiliser des produits qui en sont issus en tout ou partie. Pour les aider dans leurs choix d’emballage, et d’étiquetage en l’occurrence, Avery Dennison lance une gamme d'étiquettes végétaliennes. Celles-ci ne contiennent aucun composant d'origine animale. De plus, chaque article du portefeuille a été créé sans effectuer de tests sur les animaux et sans utiliser des organismes génétiquement modifiés (OGM) d'origine animale.

Alternatives végétaliennes

La gamme est certifiée par Vegan France, un organisme indépendant qui œuvre pour la promotion des alternatives végétaliennes dans différentes industries, dont l'alimentation et la médecine. Elle contient six frontaux papier, trois adhésifs et deux liners qui peuvent être mélangés et assortis selon les besoins. « Le véganisme va au-delà de l’alimentation », déclare Luuk Zonneveld, chef de produit chez Avery Dennison. « C'est une philosophie et un mode de vie centrés sur la prévention de l'exploitation animale pour la nourriture, les vêtements et tout ce à quoi vous pouvez penser. » Avery Dennison vise les secteurs de la beauté, des vins et spiritueux, de l'alimentation et des boissons. Grâce à la certification, les entreprises peuvent faire savoir aux consommateurs que l'intégralité de leur achat – emballage compris – respecte leurs valeurs.

Avery Dennison est l'un des leaders mondiaux des matériaux pour l’étiquetage adhésif. La société développe également des étiquettes textiles et des solutions d'identification par radiofréquence (RFID). Basée à Glendale, en Californie (États-Unis), elle emploie environ 32 000 personnes dans plus de 50 pays pour un chiffre d’affaires qui s’élevait à 7 milliards de dollars en 2020.