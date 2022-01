Avec Usin, l'industrie reste ancrée au coeur de la métropole lyonnaise

La Société d'équipement et d'aménagement du Rhône et de Lyon (SERL) et ses associés au sein de la SAS Usin (Banque des territoires et Caisse d'épargne Rhône-Alpes) ont prévu d'investir 80 millions d'euros sur sept ans (achat compris) dans ce projet qui figure parmi les 49 nouveaux sites "clés en main" choisis en 2021 par le gouvernement dans sa stratégie de relocalisation industrielle. "Une Usin connectée pour industriels inspirés", voilà comment Yves Molina, son président, par ailleurs directeur général délégué de la SERL, dépeint ce parc industriel urbain de quelque 11 hectares que modélise la société d’économie mixte rhodanienne depuis son rachat, fin 2020, au groupe allemand Bosch, à Vénissieux.