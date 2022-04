Avec un vol de près de 40 heures, le drone Stalker VXE détient le record du monde

Dans la course à la durée d'autonomie des drones, Lockheed Martin vient de signer une belle performance. Son drone Stalker VXE s’est maintenu dans les airs pendant 39 heures, 17 minutes et 7 secondes, annonce le constructeur dans un communiqué du 11 avril 2022. Un record du monde pour la catégorie 2 de drones, soit ceux dont le poids est compris entre 5 et 25 kilogrammes. Le vol a été réalisé mi-février à Santa Margarita en Californie.

Aménagement d’un réservoir supplémentaire

Dans la description officielle du Stalker VXE, Lockheed Martin indique pourtant que l’appareil ne dispose que de 8 heures d’autonomie. Le drone est propulsé au propane avec à une pile à combustible d’oxyde solide, fournie par Adaptive Energy. Pour décupler ses performances, le Stalker a été modifié et muni d’un réservoir de carburant externe monté sur l'aile, construit par Composite Technology Development. On peut apercevoir ce réservoir sur la photo publiée par l'entreprise.

Le vol a été soumis pour certification à la Fédération Aéronautique Internationale, l’organisme qui enregistre les records d’aviation dans le monde. « Le vol a fourni des informations précieuses pour les améliorations du Stalker VXE visant à faire évoluer ses capacités de mission pour l'avenir », précise le communiqué de Lockheed Martin. Développée depuis 2006, la gamme de drones Stalker s’est améliorée au fil des ans.

Un drone dédié à la surveillance

La guerre en Ukraine démontre la montée en puissance des drones sur le champ de bataille. Les Bayraktar TB2 turques livrés à l’armée ukrainienne ont par exemple joué un rôle important pour contrer l’offensive russe. De son côté le Stalker est capable de voler jusqu’à 93 kilomètres/heure (58 miles par heure) et à plus de 3 600 mètres d’altitude. Avec une batterie et une pile à combustible de près de 20 kilos chacune, le Stalker ne peut emporter qu’une charge utile de… 2,5 kilos. Ce drone n’a pas vocation à transporter des armes mais plutôt de réaliser des missions de surveillance en embarquant un petit système d’optique. A titre de comparaison, le Bayraktar dispose quant à lui d’une charge utile de 150 kilos, destinée quant à elle au transport de munitions.

Large de 4,87 mètres et pesant environ 45 kilos, le Stalker VXE peut être lancé à la main. Il est également capable de décoller verticalement ou horizontalement. Lockheed Martin avance que le système électro-optique, infrarouge et à faible luminosité peut suivre des cibles dans toutes les conditions météorologiques, de jour comme de nuit.

Cette vidéo de présentation du drone permet de mieux comprendre son fonctionnement :