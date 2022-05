Avec un nouvel appareil d'essai, Stratolaunch se rapproche du vol hypersonique

La course au transport de satellites continue. L’américain Stratolaunch vient de dévoiler le 26 mai un modèle de test de son avion hypersonique, le TA-0. Particularité de cet appareil : il ne décollera pas depuis le sol mais sera largué à 10 000 mètres d’altitude par un avion géant que Stratolaunch a également conçu, nommé le Roc. Cet appareil qui a la plus large envergure au monde (117 mètres), a effectué son cinquième test de vol le 4 mai. Les avions hypersoniques qu'il va convoyer serviront notamment servir à envoyer des satellites dans l'espace.

Les tests réalisés sur le TA-0 serviront au développement du modèle d’avion hypersonique, nommé Talon-A. Le TA-0 doit servir « à valider le système de libération de Roc et caractériser la dynamique de séparation du véhicule Talon », informe Stratolaunch dans son communiqué. Les essais seront d'abord réalisés au sol avant un vol courant 2022. Deux autres appareils de tests seront fabriqués, TA-1 et TA-2, et serviront aux essais en vol hypersonique.

Larguer trois avions hypersoniques en même temps

Mesurant 8,5 mètres de long et 3,5 mètres de large, l’avion hypersonique pèse moins de trois tonnes (2,722 Kg) alors que son porteur, le Roc, en pèse près de cent fois plus (230 tonnes). Le Talon-A est conçu pour être autonome et réutilisable. Se mouvant à une vitesse supérieure à Mach 5, le Talon-A est capable de réaliser des atterrissages horizontaux de manière autonome sur une piste conventionnelle.

Le pylône – la structure qui réalise la liaison entre le Roc et l’avion hypersonique – a été testé lors du dernier vol réalisé le 4 mai. Constitué en aluminium et fibre de carbone, il est situé sous la voilure entre les deux fuselages du Roc. « Cette capacité unique permet de multiples opportunités de vol hypersonique en une seule journée ou le lancement quasi simultané de trois engins Talon (un par pylone, sous l'immense aile du Roc), qui peuvent prendre en charge des scénarios opérationnels spécifiques ».

Le pylône situé sous la voilure du Roc. Crédit photo : Domenic Moen, Stratolaunch.

Stratolaunch précise que son avion hypersonique est conçu également pour la recherche hypersonique et les expériences grâce à la collecte de données à l’issue des vols. Stratolaunch opère à côté d’autres concurrents sur le secteur. L’organisme de recherche aérospatiale français Onera conçoit également son propre aéronef destiné à lancer à faible coût des petits satellites. L’américain Rocketlab se positionne aussi sur ce segment de marché avec son lanceur Electron.