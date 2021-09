Avec TEEPTRAK, les algorithmes se mettent au service de la performance industrielle...

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Détecter et identifier en temps réel les points bloquants d’un processus industriel, empêcher tout dysfonctionnement et arrêt d’une ligne de production, optimiser l’utilisation des équipements… Pour renouer avec la croissance, les entreprises industrielles n’ont pas le choix : elles doivent gagner ou tout du moins améliorer considérablement leur performance industrielle en se dotant d’outils aussi performants qu’innovants, capables de mesurer et d’améliorer en temps réel les causes de non performances.

C’est ce que propose TEEPTRAK, une start-up française qui a bâti son succès sur sa capacité à aider les entreprises à booster leur performance industrielle, en conjuguant les principes du Lean Management avec l’IoT et le savoir-faire des opérateurs.

Solutions tout-en-un

Sa gamme de solutions tout-en-un autonomes et externes, déployée dans 150 usines (de la PME aux grands groupes) est basée sur une solide expérience utilisateurs. Ces outils ne nécessitent quasiment aucune maintenance et sont compatibles avec la majorité des équipements déjà présents dans les sites de production industrielle où ils sont déployés. Chaque système clé en main, composé de briques matérielles et logicielles, s’appuie sur une interface de supervision intuitive.

Une de ses dernières solutions s’avère particulièrement créatrice de valeur en matière d’intelligence industrielle. Son nom : ProcessTrak. Un système capable de collecter et de suivre n’importe quelles valeurs manuelles ou remontées par les capteurs classiques telles que la température, la pression, l’humidité, la volumétrie, ou encore le poids. Pour l’entreprise, cet outil est surtout synonyme de forte valeur ajoutée, car il se base avant tout sur des données process réelles.

Des valeurs physiques qui valent de l’or

« Avec ProcessTrak, nous développons des algorithmes qui se chargent de trouver des optimums de fonctionnement en capitalisant sur les mesures de performance et l’ensemble des variables endogènes captées », détaille François Coulloudon, CEO de TEEPTRAK. Véritable outil décisionnel, aussi agile que simple d’utilisation, ProcessTrak va permettre d’ajouter et de suivre des capteurs qui vont s’adapter à n’importe quelle valeur que le client désire scruter, et ce, afin de lui permettre de créer des modèles statistiques prédictifs efficaces. Les données récupérées, directement accessibles sur une tablette, sont enregistrées et analysées par le biais d’une plateforme Web, permettant ainsi de procéder à un historique des mesures prises pour suivre minutieusement l’évolution des process machine. « Un des objectifs est de corréler différentes valeurs physiques avec les données de performance de qualité. L’algorithme qui va chercher des solutions optimales va ainsi capitaliser sur ces deux lots de données et créer une synergie », souligne François Coulloudon.

Compatibilité avec le suivi de performance

ProcessTrak peut donc créer une synergie avec PerfTrak, une autre solution phare développée par TEEPTRAK. Système de suivi de la performance et de ses aléas, PerfTrak vise effectivement lui aussi l’excellence opérationnelle en améliorant l’utilisation des équipements de production. Il aide les entreprises à comprendre les causes de pertes de performance, permet de suivre au quotidien la production, tout en étant particulièrement réactif au moindre écart constaté, fluidifie le rendement des machines pour réduire leurs temps d’arrêt, optimise l’utilisation des moyens de production, valide et engage des plans d’actions d’amélioration. « Qu’elles soient d’ordre physique ou de performance de qualité, le potentiel de ces données, souvent méconnu par les entreprises qui les détiennent, est énorme et malheureusement très mal mesuré. Avec nos solutions nous capitalisons dessus », conclut le CEO de TEEPTRAK.

