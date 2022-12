Avec son futur avion de combat GCAP, le Japon change de doctrine... et concurrence le Scaf

«Nous devons rester à la pointe des progrès de la technologie de la défense, devancer et déjouer ceux qui veulent nous faire du mal.» C'est en ces mots que le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a résumé vendredi 9 décembre le projet de coopération entre le Japon, le Royaume-Uni et l’Italie, pour développer un avion de combat. Pensé pour les missions de combat, mais aussi pour les attaques au sol et des missions de renseignements et de reconnaissance, cet avion nouvelle génération pourrait piloter des drones ainsi que des canons à micro-onde pour brouiller les équipements électroniques adverses.

L’aéronef devrait voir le jour d'ici à 2035. Il sera le fruit de la coopération entre l'entreprise japonaise Mitsubishi Heavy Industries, la britannique BAE Systems et l'italienne Leonardo. Baptisé Global Combat Air Program (GCAP), ce programme fusionne le projet F-X, lancé en 2020 par l’entreprise japonaise Mitsubishi Heavy Industries (MHI) et Tempest, programme porté par l'entreprise anglaise Bae-Systems, impliquant également l'armée de l'air suédoise et italienne, ainsi que les industriels Rolls Royce, Leonardo ou GKN Aerospace Sweden. A l’horizon 2040, l’avion conçu par le GCAP prévoit de remplacer les F-2 japonais et l’Eurofighter Typhoon, notamment utilisé par le Royaume-Uni et l’Italie.

Changement de doctrine pour le Japon

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]