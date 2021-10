Avec son bioplastique, Lactips imperméabilise les emballages en papier carton sans perturber leur recyclage

15 jours gratuits et sans engagement

Avec son "Plastic Free Paper", la start-up Lactips propose une alternative aux enductions plastique d’origine fossile et aux traitements chimiques des emballages en papier. Ces substances sont souvent ajoutées aux fibres cellulosiques pour créer des barrières (à l’eau, à l’oxygène, aux graisses…) qui conservent les denrées. Mais elles en limitent la recyclabilité et la biodégradabilité. Destiné aux papetiers, le thermoplastique de la société tricolore confère au papier enduit la capacité de faire barrière à l’oxygène, aux graisses et aux huiles minérales, sans nuire à l’environnement. Mais il ne résiste pas à un fort taux d'humidité.