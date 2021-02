Avec six mois de retard, la RE2020 va enfin démarrer... en 2022

Petit retard à l’allumage pour la RE2020. Il faudra attendre six mois de plus pour l’entrée en vigueur des premiers dispositifs de la nouvelle réglementation environnementale, le 1er janvier 2022. Un délai censé permettre à la filière, dont les concepteurs et promoteurs, d’adapter leurs projets à venir aux nouvelles exigences. Trois salves de nouvelles règles interviendront en 2025, 2028 et 2031. “C’est une réglementation absolument nécessaire pour l'objectif de lutte contre le dérèglement climatique”, martèle Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée du Logement. Elle rappelle que le bâtiment émet environ le quart des gaz à effets de serre français.