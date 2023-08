Avec ses vinyles, le belge dunk!pressing séduit les yeux et les oreilles des mélomanes

La porte d’entrée ne comporte qu’un sticker rond, à peine plus grand qu’une pièce de deux euros. L’usine dunk!pressing se fond dans le décor, parmi les lotissements et les champs de Zottegem, entre Gand et Bruxelles (Belgique). Une discrétion radicalement opposée au design des disques vinyles qui font sa renommée. Sur 2 000 m2, l’entreprise de 14 salariés fabrique parmi les plus beaux spécimens au monde, tant sur le plan visuel que sonore. N’hésitant pas à produire sous la barre des 500 exemplaires, seuil minimal des usines classiques de vinyles, dunk!pressing a fait de la qualité sa priorité. Chaque disque est pressé à la main, sur des machines semi-automatiques. Les opérateurs vérifient chaque unité, sans compromis, comme en témoigne le taux de rebut de 10 à 15 %. Les combinaisons de couleurs et d’effets paraissent infinies grâce aux mélanges de granules colorés en PVC. Mélanges dont la dernière touche s’effectue parfois à la main, juste au moment du pressage.

