Avec ses OpenLabs, MBDA mise sur la créativité et l’agilité pour innover

MBDA l’a compris depuis longtemps : l’innovation est un enjeu majeur dans le secteur hautement concurrentiel de la défense. Pour les différents acteurs en place, il s’agit d’anticiper et d’être toujours plus réactifs dans un monde où les menaces évoluent en permanence. Pour gagner en agilité dans la conduite de ses projets et conserver sa place de leader européen, MBDA a choisi de miser sur la créativité et la collaboration en ouvrant à ses collaborateurs encore plus largement les portes de l’innovation.

Sur chacun de ses sites en France, MBDA a investi dans des « OpenLabs », des laboratoires ouverts à tous pour favoriser l’innovation rapide et accompagner les forces qui, elles aussi, évoluent toujours plus rapidement. L’objectif est clair : soutenir les initiatives des collaborateurs en leur permettant d’innover avec plus de liberté afin de préparer l’avenir.

Ces espaces contribuent à diffuser plus largement la culture de l’innovation au sein de MBDA pour que chacun puisse s’en saisir, nourri par les possibilités de travail individuel et collectif qu’offrent les OpenLabs, mais aussi par les nombreux apports de start-up et PME innovantes invitées à intervenir dans ces espaces. « Une vraie dynamique interne autour de l’innovation est lancée, analyse Kévin, responsable de l’OpenLab de Bourges Subdray. Les équipes osent davantage se lancer ».

Des boîtes à outils faciles d'accès



Rassemblés au sein d’un réseau pour favoriser les échanges et la mutualisation, les OpenLabs mettent à disposition des collaborateurs de nombreux moyens et ressources. Imprimantes 3D, fraiseuses, marqueuses laser… Du petit outillage aux appareils les plus perfectionnés, ils comprennent un atelier pour expérimenter et concevoir des prototypes. Sur place, des collaborateurs volontaires accompagnent les porteurs de projet dans l’utilisation des différents outils. En fonction des spécificités de leurs sites de rattachement, ces espaces comportent aussi leurs particularités. « Sur notre site, nous pouvons notamment utiliser la réalité virtuelle pour dérouler des scénarios de montage en simulant des infrastructures et des outillages qui n’existent pas encore, explique le responsable de l’OpenLab de Selles-Saint-Denis ».

« Nous dessinons le futur de notre outil de production dès maintenant ».

Au Plessis-Robinson, c’est une « Innovation Arena » qui a été mise en place, qui comprend notamment un espace pour tester des logiciels et des applications, une salle de réalité virtuelle et un « Data studio » dont l’infrastructure dédiée permet de s’affranchir des process internes de l’entreprise. Un espace de créativité peut également accueillir brainstormings, workshops et autres conférences ouvertes à tous, animées par des équipes en interne ou des experts de référence dans leur domaine.

« Les OpenLabs sont à disposition de l’ensemble des collaborateurs, précise Bastien, responsable de l’Innovation Arena. Des ingénieurs aux équipes de la Supply Chain en passant par celles des Ressources Humaines, tout le monde peut innover et pas seulement dans le champ de la technologie, mais aussi dans les méthodes de travail. Ces installations permettent de tout créer : applications, projets de digitalisation et d’IA, design d’un nouvel équipement… ».

Des résultats tangibles



Quand une innovation développée et testée au sein d’un OpenLab est identifiée comme pertinente, elle peut ensuite passer à la phase de mise en production en vue d’être concrétisée. « L’idée est vraiment de s’affranchir des lourdeurs administratives qui pourraient ralentir le processus d’innovation, ajoute Nicolas, responsable de l’OpenLab de Bourges Aéroport. Avec ce dispositif, nous nous calons sur le tempo des start-ups et nous gagnons en agilité, tout en bénéficiant des opportunités d’une grande entreprise ». Depuis la création de ces espaces, des dizaines de réalisations voient le jour chaque année.



Innovation Arena au Plessis-Robinson

Par exemple, le projet Repplix développé à Bourges Aéroport avec la participation d’une start-up, a permis la mise au point d’une technologie de programmation de robotique unique au monde. L’OpenLab de Bourges Subdray s’est quant à lui distingué avec un projet de réalité augmentée récompensé en interne. Thomas, un utilisateur de l’OpenLab, ne cache pas son enthousiasme :

« J’ai utilisé l’impression 3D à plusieurs reprises. Sans cette ressource, nous aurions dû patienter plusieurs mois pour la fabrication d’une pièce. Là, il n’a fallu que 20 à 25 heures de temps personnel. C’est un gain énorme ! » Voir leurs idées prendre vie et être généralisées encourage les collaborateurs à s’emparer des OpenLabs. Pour l’entreprise comme pour eux, ces espaces ouvrent le champ des possibles et les poussent à sortir des sentiers battus. MBDA encourage ses équipes à entreprendre, leur donne les moyens de le faire. Et ça se voit !