Verallia mise sur une croissance disciplinée et soutenable face à la menace climatique

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Verallia Avec ses nouvelles ambitions environnementales, Verallia s'inscrit dans l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, fixé par l’initiative Science Based Targets (SBTi).

Résilient face à la crise sanitaire de 2020 et après un premier semestre 2021 en croissance (le chiffre d’affaires est en hausse de 7,7% à 1,3 milliard d'euros), Michel Giannuzzi, le PDG de Verallia, a annoncé, vendredi 8 octobre, de nouveaux objectifs financiers et environnementaux pour les trois prochaines années. Après avoir généré une croissance organique de 7,4% par an en moyenne sur la période 2016 à 2020, l’entreprise, qui prévoit un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros cette année, vise une croissance organique de 4 à 6%, en moyenne, d’ici à 2024.

L’atteinte de cet objectif repose pour moitié sur une hausse des volumes, tandis que le solde doit provenir des prix et du mix produits. "Notre portefeuille est le plus large de l’industrie", affirme Michel Giannuzzi. "Notre offre est diversifiée. Nos 10 premiers clients (sur les 10 000 que compte le groupe) représentent 17% du CA". Le marché est porteur. "Il croît chaque année", assure le patron de Verallia, qui complète "La premiumisation et la substitution du plastique sont deux phénomènes qui favorisent le verre, dans un contexte de consolidation du marché et de demande croissante pour ce matériau".

Le Lean en action

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]