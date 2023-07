Avec ses nouveaux smartphones pliables, Samsung va-t-il conserver sa domination du marché ?

Samsung a dévoilé ce mercredi 26 juillet 2023 sa nouvelle génération de smartphones pliables, le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5. Il s’agit de sa cinquième génération de produits depuis le lancement en 2019 du premier smartphone pliable au monde. Le patron de la division mobiles, Roh Tae-moon, promet aux utilisateurs une « expérience de téléphone pliable innovante » grâce à des produits plus légers, plus minces et plus ergonomiques, tout en arborant des écrans plus grands et plus lumineux que les produits de la génération précédente. La commercialisation débute le 11 août prochain.

