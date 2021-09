Avec ses kits de conversion, la start-up Universal Hydrogen va-t-elle doubler Airbus dans l’avion à hydrogène ?

Et si l’hydrogène décollait plus vite que prévu dans l’aviation grâce au modèle Nespresso… C’est la certitude d’Universal Hydrogen, qui revendique la comparaison. Cette start-up américaine a développé des kits de conversion pour mettre les avions existants à l’heure de l’hydrogène. Et c’est pour faire mûrir sa solution d’avion zéro émission qu’elle vient d’annoncer, lundi 20 septembre, sa décision d’implanter son deuxième centre d’ingénierie et de design à Toulouse, au sein du hangar B16 de l’aéroport Toulouse-Blagnac.