Avec sa nouvelle organisation, Renault veut se diviser pour mieux innover

Ampère, Power, Alpine, The Future Is Neutral et Mobilize. Voici les cinq nouvelles entités au coeur du projet de réorganisation de Renault. Le directeur général du groupe, Luca de Meo, estime avoir réussi le redressement de l’entreprise. Maintenant, le constructeur veut du cash pour financer ses projets dans l'électrique et le logiciel. Le redécoupage du groupe va être l’occasion de laisser entrer des partenaires extérieurs… Une stratégie qui interroge encore les investisseurs et les syndicats français.