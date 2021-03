Avec sa box dédiée aux professionnels, Free souhaite bousculer le duopole Orange-SFR

Free (groupe Iliad) s'attaque au marché des entreprises. "Nous avons un des meilleurs réseaux fibre d'Europe et pourtant il existe deux fois moins d'entreprises digitalisées en France qu'en Allemagne", a introduit le directeur du projet "Free Pro", la nouvelle offre de l'opérateur français pour les professionnels. Une connexion 100% fibre optique, séparée de son réseau grand public et totalement sécurisée, indique la marque créée par Xavier Niel en 1999. L'abonnement coûtera 49,90 euros par mois (39,99 euros la première année) et sera sans engagement. L'opérateur espère ainsi concurrencer les deux acteurs historiques du secteur, Orange (qui détient 70% du réseau professionnel) et SFR (environ 20%). Un monopole qui a conduit l'association des opérateurs télécoms alternatifs (AOTA) a déposé plainte contre Orange auprès de l'ARCEP, qui a finalement décidé de la rejeter en janvier 2020.