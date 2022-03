Avec Ricoh, le jet d’encre passe au vert

Si les encres végétales sont assez courantes dans l’univers de l’impression offset et flexo, elles le sont beaucoup moins dans le jet d’encre. Or, cette technologie progresse toujours plus sur le marché, que ce soit dans le marquage-codage ou dans l’impression numérique de décors et d’emballages. Confronté à la question de la « durabilité » de ses produits, Ricoh apporte sa pierre à l’édifice en lançant une encre pour ces applications qui est issue d’une ressource naturelle renouvelable – en l’occurrence le soja – et qui présente un degré de nuisance moindre en fin de vie puisqu’elle est biodégradable et compostable. L’encre a été développée avec l'équipementier allemand Olbrich, spécialisé dans les technologies d’impression et d’enduction.

[...]