Avec plus de 800 000 contrats signés en 2022, l’apprentissage bat un nouveau record

La voie de l'apprentissage continue de séduire. Selon les chiffres du ministère du Travail publiés vendredi 3 mars, 837 000 contrats de ce type ont été signés en 2022, dont 811 500 dans le privé. Cela représente une hausse de 14% par rapport à 2021, précédente année record en la matière avec 718 000 contrats signés. En 2022, 14% de ces derniers étaient exécutés dans le secteur de l’industrie contre 15% en 2021. L’écrasante majorité concernait les services (73%), et principalement le commerce. La construction a compté pour 11% des contrats et l’agriculture et la pêche 2%. Dans le privé, les entreprises de moins de 50 salariés ont accueilli 66% des apprentis (537 493 contrats) contre 14% pour les sociétés de 1 000 salariés et plus. 15% des nouveaux contrats signés en 2022 concernaient le niveau baccalauréat, 21% le CAP, 22% le bac +2, 19% le bac +3 et 22% le bac +5 et plus.

