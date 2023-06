Avec NEXT, AGILEA rend les entreprises plus performantes

NEXT permet aux industriels et aux sous-traitants d’agir sur plusieurs leviers de performance et de répondre à des problématiques telles que la gestion de transfert industriel, les projets d’introduction de nouveaux produits. « Des parcours hybrides ont été mis en place pour optimiser la planification des flux de la supply chain, mieux planifier le projet. Pour nos clients, on aide à réduire le délai de mise en œuvre de projet de 20 à 25 %. » explique Philippe Bornert, le PDG. Avec la même équipe, l’entreprise peut dès lors réaliser plus de projets. « Quant à la partie industrielle, on constate par nos parcours hybrides qu’il y a une réduction des manquants, ce qui contribue à augmenter la performance de nos clients ».

Pallier la perte des compétences

Par ailleurs, NEXT permet de répondre à la perte de compétences et de connaissances à laquelle doivent faire face les industriels depuis le Covid. NEXT permet de capitaliser et de maintenir la connaissance de l’entreprise. La plateforme met à disposition de ses utilisateurs de nombreux outils d’analyse issus des travaux de R&D d’AGILEA pour optimiser la gestion de la production, l’approvisionnement, les stocks et encours. « Avec NEXT, nos clients ont accès à tous nos savoir-faire ainsi qu’à l’agenda des consultants. Ils peuvent ainsi définir des prises de rendez-vous et obtenir des conseils en direct. » Le nombre d’utilisateurs de la plateforme est illimité. Des modules de formations sont également disponibles ainsi que des jeux pédagogiques digitaux. « NEXT est une sorte de corridor sur tous les services que l’on propose chez Agilea ».

