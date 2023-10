Avec Mir et Interroll, l’AMR prend l’ascenseur

Un matériel permettant de recueillir des encours de production ou des produits en bout de ligne pour aller les injecter à l’entrée d’une autre machine ou les déposer à l’entrepôt : l’intralogistique du futur sera basée sur ce type de solutions permettant, in fine, une meilleure gestion des flux tout en soulageant l’être humain de tâches de manutention fatigantes et répétitives. Partant de ce constat, Mir et Interroll unissent leurs forces pour lancer un robot mobile autonome (AMR) équipé d’un convoyeur léger.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]