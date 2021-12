Avec les nouvelles mesures de précaution, les salons professionnels de nouveau menacés en 2022

Avec la cinquième vague de Covid-19, les professionnels limitent leurs déplacements et disposent de moins de personnel disponible. De quoi affaiblir le secteur des salons et congrès professionnels. Maison & Objet vient ainsi d’annoncer son report. Les foires et salons ne seront finalement pas concernés par les jauges instaurées pour les grands rassemblements.