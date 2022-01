« Avec le réemploi de matériaux de construction, une démarche bas carbone peut rapporter de l’argent », souligne Sébastien Duprat, de Cycle Up

L’Usine Nouvelle - Depuis votre création, comment avez-vous observé l’évolution de l’intérêt des acteurs du bâtiment pour le réemploi ?

Sébastien Duprat - Depuis trois à quatre ans, on sentait que le climat était mature. Les professionnels achètent des voitures d’occasion, de l’outillage… Le bâtiment est un secteur où l’on travaille beaucoup en direct. Nous avons donc misé sur l’accompagnement des maîtres d’ouvrage et des entreprises sur le terrain. L’expertise métier des hommes de terrain est valorisée par le réemploi (plus de main d’œuvre, de savoir-faire, d’expertise). Il y a aussi un intérêt financier : souvent, on suspecte les contraintes environnementales de dégrader les marges. Or, la taxe générale sur les activités polluantes est en croissance constante. Notre chiffre d’affaires (750 000 euros en 2020) double tous les ans et nous sommes une trentaine de collaborateurs. Nous avons fait une première levée de fonds lors de notre création, et nous sommes en train de faire une deuxième levée de fonds avec d’autres acteurs.