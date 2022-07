Avec le réchauffement climatique, les toits blancs ont de nouveau le vent en poupe

Tous en blanc ! Pas question d’organiser un dîner mondain par ces fortes chaleurs, mais plutôt de rafraîchir les bâtiments. « On commence à faire des étanchéités blanches, mais cela fait très longtemps que l’on sait peindre en blanc les revêtements bitumeux, avec des résines spécifiques », rappelle David Habrias, directeur général de Kardham, un groupe multi-métiers (500 personnes) spécialisé dans la conception de bâtiments et l’architecture. Grâce aux toits blancs, en fonction de la hauteur, sur un bâtiment de commerces ou industriel, il est possible, d’après le spécialiste, d’atteindre jusqu’à 15% d’économies d’énergie - un travail sur la clarté des couleurs qui doit s’étendre aux façades pour davantage d’efficacité.

