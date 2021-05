Avec le Covid-19, les étudiants des grandes écoles inquiets mais toujours en quête de “sens”

L’inquiétude perdure. C’est l’une des principales conclusions du troisième baromètre « Les talents, ce qu’ils attendent de leur emploi » réalisé par le Boston Consulting Group, la Conférence des grandes écoles et Ipsos. Une enquête menée en mars et avril 2021 auprès de plus de 2 000 étudiants et diplômés d’écoles de management/commerce, d’ingénieur, de journalisme ou d'instituts d'études politiques.