Avec la voiture électrique, la consommation de puces dans l’automobile pourrait tripler d’ici à 2028

Infineon Technologies, NXP, Renesas Electronics, Texas Instruments et STMicroelectronics dominent aujourd’hui le marché des puces pour l’automobile… Et les perspectives s’annoncent radieuses. Selon le cabinet Strategy Analytics, la consommation de puces par cette industrie devrait tripler en huit ans, pour dépasser les 103 milliards de dollars (88 milliards d'euros) en 2028.

Sous l’effet du Covid-19, ce marché a dévissé de 6% en 2020, à 35 milliards de dollars (30 milliards d'euros). Mais Strategy Analytics s’attend à un rebond de 12,4% cette année, sous l’effet de la forte demande et la hausse des prix sur fond de pénuries, qui frappent l’industrie automobile depuis le quatrième trimestre 2020. Sur le moyen terme, le cabinet entrevoit une croissance composée de 17,4% entre 2020 et 2025. « Un faux ralentissement » est envisagé en 2023-2024, en raison de l’écoulement des stocks après la fin des tensions d’approvisionnement. A l’horizon 2025, le marché des puces automobiles devrait dépasser les 78 milliards de dollars (67 milliards d'euros)… Plus du double du niveau en 2020.

Plus d’électrique que de thermique

