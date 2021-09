Avec la crise des sous-marins, "la France a fait les frais de la conflictualité entre les Etats-Unis et la Chine", estime Jean-Pierre Maulny à l'IRIS

Pour Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques), l’accord entre les Etats-Unis, l’Australie et la Grande-Bretagne tue la tentative de partenariat stratégique française dans la région indo-pacifique. Naval Group sera fragilisé par la perte de son plus gros contrat international de sous-marins, qui lui garantissait un plan de charge à l’exportation d’une vingtaine d’années.