Avec le Covid-19, les producteurs de plastique ont traversé la 3e crise de leur histoire

Après la crise pétrolière de 1973 et la crise des subprimes de 2008, les fabricants de plastiques ont fait face, l’an dernier, au troisième fléchissement historique de leur production. Cette dernière a diminué de 0,3%. "367 millions de tonnes de polymères ont été produits", a annoncé Eric Quenet, directeur général de PlasticsEurope en France, l’association des fabricants de polymères, lors de la présentation à la presse des chiffres 2020. En Asie, où se concentre désormais plus de la moitié de la production mondiale, la Chine confirme sa première place de pays producteur avec 32% du volume (près de 120 millions de tonnes). L’écart se creuse avec les autres régions du monde. Sur la même période, l’Amérique du nord a réalisé 19% de la production et l’Europe 15%. En 2010, les 265 millions de tonnes de matières produites provenaient à 24% de la Chine, 20% d’outre-Atlantique et 21% d'Europe.