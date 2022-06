Eramet acte la cession d'Aubert & Duval à Airbus, Safran et Tikehau qui vont devoir le redresser

Bonne nouvelle pour la filière aéronautique tricolore. Eramet a annoncé mardi 21 juin avoir signé le contrat de cession de sa filiale Aubert & Duval au trio Airbus, Safran et Tikehau ACE Capital. L’opération, qui devrait être finalisée d’ici à la fin de l’année 2022, avait été dévoilée fin février sous la forme d’un protocole d’accord, après plus de deux années de négociations. Le groupe minier et métallurgique cède à l’avionneur, au motoriste et à la société d’investissement une activité stratégique pour l’industrie aéronautique. Si la transaction s’effectue sur la base d’une valeur d’entreprise de 95 millions d’euros, le fort endettement d’Aubert & Duval réduit fortement le montant réel de la reprise.

