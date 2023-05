Avec l'UIMM, la filière électronique en avance sur la réforme du lycée professionnel

Alors que le chef de l’Etat a présenté jeudi 4 mai la réforme des lycées professionnels, lors d’un déplacement en Charente-Marine, certains secteurs se sont déjà emparés du sujet. C’est notamment le cas des professionnels de l'électronique et du numérique qui revoient cette année leur filière de formation. Jusqu’à présent dénommée « Systèmes numériques », elle deviendra dès la rentrée des classes la filière CIEL (Cybersécurité, Informatique et Réseaux, Électronique). Elle se décline en quatre diplômes : un baccalauréat professionnel, un BTS, et deux mentions complémentaires (l’une porte sur la cybersécurité et l’autre sur la production et la réparation de produits électroniques). Parmi les axes phares de cette rénovation se trouvent le développement des compétences en cybersécurité, dans le cadre de la stratégie nationale sur le sujet, mais aussi et surtout le retour de l’enseignement de l’électronique.

Une réflexion commune

