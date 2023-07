Avec l’appui du Lab Europe d’AWS, IDEMIA maintient ses unités de production à la pointe de l’innovation

« À l’échelle à laquelle nous opérons, chaque détail compte. Une minute d’arrêt dans l’une de nos usines, c’est du retard, des coûts additionnels, et des risques en termes de qualité », explique d’emblée Anthony Barré, responsable de la data au sein du groupe IDEMIA. Leader mondial des technologies d’identité, l’entreprise développe des solutions uniques en matière de biométrie, de cryptographie, d’analyse des données, ou encore de systèmes et d’appareils intelligents. Elle est notamment responsable de la production de près de 50 millions de cartes bancaires par mois dans six sites répartis à travers le monde.

Engagée dans une stratégie industrie 4.0, IDEMIA entend « analyser et comprendre » les données générées au sein de ses usines, avec l’objectif de « simplifier » l’accès à ses data et de les rendre actionnables par les managers. « Les échanges avec les équipes opérationnelles ont conduit à identifier deux projets pilotes au sein de nos centres de production, » explique Anthony Barré. « Ce sont des sites qui fonctionnent 24h sur 24, 7 jours sur 7 dans lesquels il est impératif de pouvoir détecter en temps réel des arrêts des « cobots » - concrètement, des bras articulés – chargés de la fabrication des cartes bancaires. » L’enjeu est ainsi de réduire au minimum les temps d’interruption via une alerte automatique envoyée aux responsables de la production. Dans le même temps, l’objectif est de développer des algorithmes de détection à même d’identifier en amont les symptômes d’une panne sur ces mêmes robots collaboratifs, afin de procéder à des opérations de maintenance préventives (ou maintenance prédictive) sur ces équipements de pointe.

L’expertise du Lab Europe d’AWS

Pour déployer ces cas d’usage, IDEMIA a choisi les solutions de la plateforme Amazon Web Services. Ce choix répond à un enjeu stratégique d’intégration et de maintien des compétences pour l’entreprise. En effet, celle-ci exploite déjà les services cloud managés d’AWS pour le stockage et la sécurisation de ses données métier. IDEMIA a pu bénéficier de l’expérience du Lab Europe d’AWS, installé au Luxembourg.

La complémentarité des ressources et des équipes apparait fondamentale à la réussite de la démarche. Au cœur du Lab d’Amazon Web Services, une dizaine de capteurs de mouvements et d’accéléromètres sont installés sur un robot démonstrateur. L’objectif est de reproduire les cas d’usage rencontrés sur les chaines de production. Collisions, vibrations, influences de la pression et des températures, une trentaine de scénarii est simulée pendant six semaines. La configuration des capteurs d’une part, et les paramètres des algorithmes de détection des anomalies d’autre part, sont expérimentés afin de valider l’architecture technique, de définir la fréquence de récupération des données et leur précision. L’ensemble est documenté pour alimenter les applications futures.

En pratique, une infrastructure parallèle est mise en place. Elle associe les capteurs externes des robots à des routeurs pour remonter les informations de mouvement et de vibration. Celles-ci sont transmises en streaming via le service AWS IoT SiteWize vers le Data Hub hébergé sur le cloud d’AWS. Quant aux notifications d’anomalies et aux alertes, elles transitent par Amazon SNS (Simple Notification Service), les données de production étant analysées depuis Amazon Managed Grafana. En cas d’alerte, l’expert métier de l’usine peut alors investiguer sur les circonstances d’une défaillance. « Nous disposons désormais d’une data qui n’était pas accessible auparavant. Elle nous permet de mieux comprendre nos process », poursuit-il.

Un enjeu de sécurité

L’enjeu de l’utilisation de ces différents objets connectés est non seulement de mieux « écouter » l’outil de production en générant de nouvelles données, « mais aussi de les collecter de manière non intrusive afin de ne pas favoriser des risques d’intrusion dans le système IT de l’usine » rappelle Anthony Barré. En effet, par l’ajout de senseurs connectés, les appareils de production tels que les robots d’IDEMIA (OT) sont de plus en plus liés aux technologies d’information des industriels (IT). Chaque machine ainsi connectée devient potentiellement un point d’entrée vers le SI de l’entreprise et donc une vulnérabilité potentielle à sécuriser pour éviter d’accroître la surface d’attaque exploitable par de potentiels cybercriminels.

Au quotidien, sur chaque site, les autorisations d’accès sont uniques, centralisées, et permissionnées. La sécurité est un prérequis dans le déploiement des solutions associées à l’IoT. Elle fait partie des éléments sensibles du cahier des charges défini par IDEMIA. « Nous avons échangé avec les différents experts réseaux d’AWS sur les différentes options. Ils nous ont apporté une expertise dédiée en nous présentant les avantages et les inconvénients de chacune d’elles, tout en nous laissant le libre choix », indique le responsable.

Un déploiement à l’échelle mondiale en 2023

Le site IDEMIA de Shenzhen en Chine est le premier à bénéficier du monitoring des cobots. L’enjeu est de fluidifier le trafic grâce à une réduction de 5% des temps d’arrêts, et d’automatiser la chaine d’assemblage. La solution sera déployée au cours de l’année sur l’ensemble des sites de production du fabricant. Le ROI attendu est inférieur à deux ans. « Nous allons gagner en efficacité. Et grâce à cette architecture, nous pouvons collecter des données à moindre coût. » Monitorer les process en matière de qualité et de maintenance permet aussi de prolonger la durée de vie des robots, et de veiller à des standards de fabrication identiques sur l’ensemble des centres de production.

En partenariat avec les experts d’AWS en Networking et en IoT, IDEMIA a enrichi également ses compétences en interne. Car si Amazon Web Services a accompagné l’entreprise à toutes les étapes de son projet, cette dernière doit être en capacité de prendre la main pour mettre en œuvre et exploiter les solutions retenues au terme du programme. Les prochains cas d’usage concernent l’analyse d’images afin de déceler d’éventuelles anomalies dans la fabrication des cartes bancaires. « Un nouveau champ des possibles s’ouvre à nous », conclut Anthony Barré. A travers l’expertise d’AWS, l’IoT et la data analytics se mettent au service des objectifs métiers et l’optimisation des processus industriels.

