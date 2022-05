Avec l'acquisition des sociétés S21sec et Excellium, Thales confirme ses ambitions dans la cybersécurité

L’appétit de Thales dans la cyber ne se dément pas. Le groupe de d’aéronautique, de défense et de sécurité a annoncé mardi 17 mai l’acquisition de deux acteurs européens de la cybersécurité : l’espagnol S21sec, et le luxembourgeois Excellium, rassemblés au sein de la holding Maxive Cybersecurity. Thales a déboursé 120 millions d’euros pour mettre la main dessus auprès du fonds d’investissement portugais Sonae Investment Management, qui en est le propriétaire. L’opération devrait être finalisée au second semestre 2022. Elle s’inscrit dans la stratégie affichée de Thales de prendre du poids dans le domaine en plein essor de la cybersécurité.

