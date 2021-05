Avec l'acquisition de Soufflet, InVivo devient la deuxième coopérative agricole d'Europe

15 jours gratuits et sans engagement

C'est chose faite: après plusieurs mois de négociations, l'union de coopérative InVivo a annoncé, ce 3 mai, avoir signé un accord en vue de l'acquisition de l'industriel familial des céréales et du malt Soufflet. Cette opération, dont le montant n'a pas été communiqué, permet à InVivo de doubler de volume et de devenir la deuxième coopérative agricole européenne, derrière l'allemand BayWa et ses 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires. "Ce rapprochement entre deux groupes français d’envergure internationale permettra de créer un pilier de la souveraineté alimentaire française", se vante la coopérative agricole dans un communiqué de presse.