Avec l’achèvement de sa constellation, OneWeb s’impose comme le premier rival de Starlink

Objectif atteint. La constellation de satellites OneWeb est enfin complète. Dimanche 26 avril à 9 heures du matin (heure locale) depuis la base Satish Dhawan de l’agence spatiale indienne ISRO, la fusée LVM3 a mis sur orbite avec succès 36 satellites de l’opérateur. La constellation compte ainsi 618 satellites et permet désormais d’offrir des services d’accès Internet avec une couverture du globe maximale. «Le travail le plus critique et le plus important qui a consisté à mettre sur orbite les satellites, est derrière nous. C’est maintenant une question de quelques mois pour offrir des services Internet avec une couverture globale», a déclaré Sunil Bharti Mittal, président du conseil d’administration de OneWeb, lors de la conférence de presse qui a suivi le lancement.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]