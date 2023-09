Avec HP et Fosber, le pré-print numérique passe à la vitesse supérieure

L’un est le leader mondial de l’impression numérique sur le marché de l’emballage et de l’étiquette quand l’autre est un spécialiste renommé des machines pour la fabrication d’emballages en carton ondulé. Il s'agit de HP et Fosber. Les deux entreprises américaines annoncent leur partenariat dans le domaine de l’impression pré-print. L’objectif de cette alliance consiste à intégrer le processus d’impression numérique du papier de couverture, réalisé, en l’occurrence, avec les machines jet d’encre de la série HP PageWide, directement sur l’onduleuse Quantum de Fosber. Il sera ainsi possible au cartonnier de produire et d’imprimer des emballages avec des décors différents sans être obligé de changer de formes imprimantes. L’allemand Erhardt+Leimer (E+L), un spécialiste des systèmes d’entraînement, de guidage et de contrôle de tension des bandes, à savoir les organes qui permettent de tracter les bobines de papier sur la machine, est associé au projet.

[...]