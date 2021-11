Avec Equans, Bouygues parie sur un secteur aux revenus récurrents

15 jours gratuits et sans engagement

Activité historique de Bouygues, la construction sera bientôt remplacée par les services multitechniques en tant que premier métier du groupe. Une transformation liée à l'entrée, le 6 novembre dernier, du groupe de BTP, télécoms et médias en négociations exclusives avec l’énergéticien Engie pour le rachat de sa filiale Equans. L’opération de 7,1 milliards d’euros – la plus importante jamais réalisée par Bouygues – doit être finalisée au second semestre 2022. « Nous sommes assez confiants sur le fait que sa finalisation puisse avoir lieu l’été prochain », précise le directeur général du groupe, Olivier Roussat, lors d’une présentation du projet aux investisseurs mardi 9 novembre.