Avec Equans, Bouygues renforce son modèle

La promesse d’achat conclue début novembre avec l’énergéticien Engie pour le rachat de la totalité de sa filiale Equans fait entrer Bouygues dans une nouvelle ère. Au terme de cette opération de plus de 7 milliards d’euros, dont la finalisation est espérée pour l’été prochain, l’activité historique du groupe, la construction, ne sera plus son premier métier. Ingénierie électrique, chauffage et réfrigération, robotique, numérique... Le géant du BTP et des télécoms se lance dans les services multitechniques, une manne de 16 milliards d’euros de chiffre d’affaires.